Огонь подбирался к АЗС: под Чапаевском из-за горящей травы ограничено движение транспорта
В Самарской области на 250 км автодороги "Самара-Волгоград" ввели ограничения на движение транспорта. Все из-за того, что районе Чапаевска пожарные сейчас тушат горящую траву.
"Волга-Ньюс" со ссылкой на областное МЧС пишет, что сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14.30, огонь к тому времени распространился на площади в 600 кв метров и аккуратно подбирался прямо к автозаправке. На данный момент угрозы взрыва нет, но с пожаром до конца справиться никак не удается.
На месте работают 10 пожарных машин, проезд для гражданских автомобилей пока закрыт.
-Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецмашин к месту тушения, остальные автомобили направляют в объезд, через Чапаевск, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU