Огонь подбирался к АЗС: под Чапаевском из-за горящей травы ограничено движение транспорта

15 Апр 2020 2020-04-15T17:39:52+03:00

Речь идет о трассе "Самара- Волгоград", на месте работают пожарные и полиция

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В Самарской области на 250 км автодороги "Самара-Волгоград" ввели ограничения на движение транспорта. Все из-за того, что районе Чапаевска пожарные сейчас тушат горящую траву.

"Волга-Ньюс" со ссылкой на областное МЧС пишет, что сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14.30, огонь к тому времени распространился на площади в 600 кв метров и аккуратно подбирался прямо к автозаправке. На данный момент угрозы взрыва нет, но с пожаром до конца справиться никак не удается.

На месте работают 10 пожарных машин, проезд для гражданских автомобилей пока закрыт.

-Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецмашин к месту тушения, остальные автомобили направляют в объезд, через Чапаевск, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU