Отдых на природе отменяется: «Самарская Лука» закрыта для посещений

15 Апр 2020 2020-04-15T19:26:48+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса и введенного режима самоизоляции руководство национального парка "Самарская Лука" объявило о закрытии своей территории от посещений.

- Мы понимаем ваше желание вырваться на свежий воздух, пообщаться с пробуждающейся от зимней спячки природой Самарской Луки, - говорится в официальном сообщении парка. - Но сегодня важно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких даже если это идет вразрез с привычным образом жизни.

"Самарская лука" будет принимать посетителей сразу после того, как региональные власти снимут все ограничительные меры.

Напомним, сегодня стало известно, что за сутки в регионе не выявлено новых заболевших коронавирусом, зато за сутки до этого власти объявили об 11 новых фактах. При этом, по данным сервиса Яндекс.Карты, самарцы не отличаются тягой к сидению дома и законопослушностью - в городе-миллионнике самый плохой индекс изоляции людей. Рейтинг высчитывается по количеству людей, которые находятся на улице. Интересно, что в Тольятти и Сызрани самоизолирующихся больше, чем в Самаре. А лучший показатель по стране - у Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU