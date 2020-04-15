2020-04-15T19:26:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Отдых на природе отменяется: «Самарская Лука» закрыта для посещений

Сотрудники национального парка призывают жителей соблюдать самоизоляцию
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Любителей отдыха на природе просят остаться домаЛюбителей отдыха на природе просят остаться домаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Из-за угрозы распространения коронавируса и введенного режима самоизоляции руководство национального парка "Самарская Лука" объявило о закрытии своей территории от посещений.

- Мы понимаем ваше желание вырваться на свежий воздух, пообщаться с пробуждающейся от зимней спячки природой Самарской Луки, - говорится в официальном сообщении парка. - Но сегодня важно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких даже если это идет вразрез с привычным образом жизни.

"Самарская лука" будет принимать посетителей сразу после того, как региональные власти снимут все ограничительные меры.

Напомним, сегодня стало известно, что за сутки в регионе не выявлено новых заболевших коронавирусом, зато за сутки до этого власти объявили об 11 новых фактах. При этом, по данным сервиса Яндекс.Карты, самарцы не отличаются тягой к сидению дома и законопослушностью - в городе-миллионнике самый плохой индекс изоляции людей. Рейтинг высчитывается по количеству людей, которые находятся на улице. Интересно, что в Тольятти и Сызрани самоизолирующихся больше, чем в Самаре. А лучший показатель по стране - у Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре зафиксирован худший рейтинг самоизоляции среди городов-миллионников

На улицах города замечено очень много людей (подробности)

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло

Всего в России появилось 3388 новых заболевших (подробности)

Стало известно, где и как заболели коронавирусом 11 жителей региона

Общее число заболевших в регионе достигло 40 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре попросили оставить Самару в режиме самоизоляции до 30 апреля
В Тольятти химическое предприятие оштрафовали за выбросы аммиака
Отчитайтесь до 20-го: квитанции за водоснабжение самарцы получат раньше обычного
Apple представили новый бюджетный iPhone SE
Отдых на природе отменяется: «Самарская Лука» закрыта для посещений
Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре онлайн покажет сайт kp.ru
Для самой быстрой в стране гоночной трассы Samara Ring до сих пор не нашли инвесторов
Огонь подбирался к АЗС: под Чапаевском из-за горящей травы ограничено движение транспорта
Кажется, дождь начинается: самарцев предупреждают о сильном ветре и дожде со снегом
В Самарской области 37 водителей могут остаться без прав
Полыхала квартира: в Тольятти в пожаре пострадали два человека
В Самаре зафиксирован худший рейтинг самоизоляции среди городов-миллионников
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Хотел хорошо выглядеть? В Самарской области задержали грабителя, который украл косметику из магазина
За неделю клещи покусали в Самарской области 168 человек
В Самарской области приостановили бронирование путевок в летние лагеря