Apple представили новый бюджетный iPhone SE

15 Апр 2020 2020-04-15T19:29:07+03:00

Цена модели начинается всего то от 40 тыс рублей

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Компания Apple 15 апреля презентовала новую версию бюджетного iPhone SE, сообщает сайт kp.ru. Он похож на восьмерку, но имеет кнопку Домой и камеру 12 МП. В устройстве есть сканер отпечатка пальца, а дисплей встроен размером 4,7 дюйма.

Приобрести новинку можно либо в красном, либо в белом, либо в черном цвете. Смартфон позиционируется как бюджетный - цена стартует от 39 990 рублей.

Новый iPhone может заряжаться от беспроводной зарядки, в нем есть возможность использовать две симки, физическая из них только одна.

Отличительная особенность - процессор A13 Bionic, который установлен на 11 версии смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU