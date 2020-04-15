Apple представили новый бюджетный iPhone SE
Компания Apple 15 апреля презентовала новую версию бюджетного iPhone SE, сообщает сайт kp.ru. Он похож на восьмерку, но имеет кнопку Домой и камеру 12 МП. В устройстве есть сканер отпечатка пальца, а дисплей встроен размером 4,7 дюйма.
Приобрести новинку можно либо в красном, либо в белом, либо в черном цвете. Смартфон позиционируется как бюджетный - цена стартует от 39 990 рублей.
Новый iPhone может заряжаться от беспроводной зарядки, в нем есть возможность использовать две симки, физическая из них только одна.
Отличительная особенность - процессор A13 Bionic, который установлен на 11 версии смартфона.
ИСТОЧНИК KP.RU