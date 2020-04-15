2020-04-15T19:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Отчитайтесь до 20-го: квитанции за водоснабжение самарцы получат раньше обычного

Но для этого и показания тоже нужно передать пораньше
Александра БУДАЕВА
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Показания со счетчиков лучше снять заранееПоказания со счетчиков лучше снять заранееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коммунальщики просят самарцев передать показания счетчиков пораньше - до 20 апреля. Тогда и квитанции им принесут уже в конце месяца, чтобы заплатить по счетам можно было до того, как наступят майские выходные.

Правда, пока не до конца ясно, в каком режиме вступит в май Самарская область, но к возможным долгим выходным лучше подготовиться заранее. И финансы тоже распланировать, чтобы деньги вдруг не закончились в самый неожиданный и неподходящий момент.

В период самоизоляции показания счетчиков за воду и водоотведение можно передать несколькими способами: по интернету через сайт "РКС", в центрах обслуживания клиентов, через ящики для сбора показаний либо по телефону 207-25-40, где самарцам на звонки отвечает голосовой робот.

Если показания не передали вовремя, платить все равно придется, но можно потом надеяться на перерасчет.

- Если вы не успеете подать показания до 20 апреля, плата за водоснабжение и водоотведение будет рассчитана по среднему показателю за три месяца, - объяснили корреспондентам "КП-Самара" в компании "РКС. - В мае же, исходя из точных показаний за май, будет сделан необходимый перерасчёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отчитайтесь до 20-го: квитанции за водоснабжение самарцы получат раньше обычного
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