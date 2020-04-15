В Тольятти химическое предприятие оштрафовали за выбросы аммиака

15 Апр 2020 2020-04-15T20:14:54+03:00

Жители Тольятти постоянно жалуются на выбросы - в городе много химических предприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти химическое предприятие наказали за сверхнормативные выбросы аммиака в воздух. Нарушение нашли во время совместной проверки, которую проводили прокуроры и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО.

Когда отбирались пробы, точно не известно, но меры воздействия и наказание виновников настигло недавно.

При проверке источник загрязнения нашли на ООО "Химтэко" - предприятие производит удобрения, каучук и пластмассу. Его и наказывали.

- На источнике загрязнения зафиксирован фактический выброс аммиака в атмосферный воздух в объеме, превышающем предельно допустимые нормативы, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области.

Прокурорское представление в адрес руководства ООО "Химтэко" прокуратура направила в феврале, ведомство сообщает, что нарушения уже устранены.

Но этим дело не кончилось: был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха", за что предприятие и его руководителя оштрафовали в общей сложности на 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU