2020-04-15T21:33:55+03:00
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Совушка, лети: в "Самарской Луке" выходили и выпустили на волю двух диких птиц

Здоровьем пернатых пациентов занимались сотрудники приюта "Айболит"
Александра БУДАЕВА
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Сова в приют попала в начале весны. Фото: Самарская ЛукаСова в приют попала в начале весны. Фото: Самарская Лука
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9 апреля на территории Самарской Луки выпустили на свободу двух птиц - длиннохвостую неясыть (это сова) и мохноногого канюка (птица из семейства ястребиных), их лечением зимой занимались сотрудники приюта "Айболит".

- Зимняк, или мохноногий канюк в приют попал в конце осени, - рассказывают в "Самарской Луке. - Птицу привезли из Самары в ослабленном состоянии и с больной лапой, на которую она не могла опираться.

В просторном вольере на сытном питании и под надзором специалистов канюк быстро пришел в себя и в марте был уже вполне здоров, но его решили выпустить на свободу после того, как сойдет снег и хищная птица сможет спокойно охотиться на мелких грызунов.

Одновременно с канюком на свободу улетела и длиннохвостая неясыть - ее в начале весны нашли в районе Жигулевской ГЭС. Сова отдохнула от своих птичьих забот, поправила здоровье, отъелась и стала готова обеспечивать себя сама.

В приюте для пострадавших диких животных "Айболит" выхаживают не только птиц, но и животных, лисиц, к примеру. После курса лечения, "пациентов" выпускают на свободу - конечно, если они вполне самостоятельны и не потеряли своих охотничьих инстинктов.

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Сейчас совята выздоровели и повзрослели, инстинкт охотника не утерян, и потому их выпустили на свободу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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