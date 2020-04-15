2020-04-15T21:18:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти попросили найти жилье для привлеченных к борьбе с коронавирусом врачей

Глава региона поручил заняться решением проблемы тольяттинским властям
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Врачам тоже бывает нужна помощьВрачам тоже бывает нужна помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Врачи в Самарской области работают продолжают работать в усиленном режиме, в строй готовы встать и молодые и даже будущие специалисты. Медиков "перекидывают" работать туда, где их знания и умения важнее здесь и сейчас. В больницы, в которые привозят больных коронавирусом, устанавливают дополнительное оборудование, там же увеличивается штат сотрудников, его дополняют разнообразными специалистами.

В связи с этим сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области обсудили проблему, с которой руководству медучреждений пришлось столкнуться недавно.

Николай Ренц, который возглавляет 5-ю городскую больницу в Тольятти, сообщил о том, что своими силами не может решить вопрос о том, куда заселять привлеченных к работе специалистов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти определить масштабы проблемы и подготовить предложения по ее решению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Останьтесь дома": врачи из Самары и Тольятти просят горожан беречься от коронавируса

Врачи с разных стран устраивают флешмобы и просят людей соблюдать не выходить из дома без крайней необходимости (подробности)

Коронавирус в Самаре, последние новости на 15 апреля: всплеск заболеваемости и низкий уровень самоизоляции

Рассказываем последние новости про борьбу с коронавирусом в Самаре на 15 апреля: почему столько много заболевших, как они себя чувствуют и как власти борются с безответственными горожанами (подробности)

Главврача Отрадненской городской больницы оштрафовали за нарушение самоизоляции

Александр Кандрахин в марте вернулся в регион из Индии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отпуск затянулся: 170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда
На Самару надвигается ураганный ветер
Совушка, лети: в "Самарской Луке" выходили и выпустили на волю двух диких птиц
В Тольятти попросили найти жилье для привлеченных к борьбе с коронавирусом врачей
В Самарской области могут ввести особый режим для автомобилистов
В Роспотребнадзоре попросили оставить Самару в режиме самоизоляции до 30 апреля
В Тольятти химическое предприятие оштрафовали за выбросы аммиака
Отчитайтесь до 20-го: квитанции за водоснабжение самарцы получат раньше обычного
Apple представили новый бюджетный iPhone SE
Отдых на природе отменяется: «Самарская Лука» закрыта для посещений
Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре онлайн покажет сайт kp.ru
Для самой быстрой в стране гоночной трассы Samara Ring до сих пор не нашли инвесторов
Огонь подбирался к АЗС: под Чапаевском из-за горящей травы ограничено движение транспорта
Кажется, дождь начинается: самарцев предупреждают о сильном ветре и дожде со снегом
В Самарской области 37 водителей могут остаться без прав
Полыхала квартира: в Тольятти в пожаре пострадали два человека
В Самаре зафиксирован худший рейтинг самоизоляции среди городов-миллионников
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Хотел хорошо выглядеть? В Самарской области задержали грабителя, который украл косметику из магазина
За неделю клещи покусали в Самарской области 168 человек
В Самарской области приостановили бронирование путевок в летние лагеря