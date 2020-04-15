В Тольятти попросили найти жилье для привлеченных к борьбе с коронавирусом врачей
Врачи в Самарской области работают продолжают работать в усиленном режиме, в строй готовы встать и молодые и даже будущие специалисты. Медиков "перекидывают" работать туда, где их знания и умения важнее здесь и сейчас. В больницы, в которые привозят больных коронавирусом, устанавливают дополнительное оборудование, там же увеличивается штат сотрудников, его дополняют разнообразными специалистами.
В связи с этим сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области обсудили проблему, с которой руководству медучреждений пришлось столкнуться недавно.
Николай Ренц, который возглавляет 5-ю городскую больницу в Тольятти, сообщил о том, что своими силами не может решить вопрос о том, куда заселять привлеченных к работе специалистов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти определить масштабы проблемы и подготовить предложения по ее решению.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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