2020-04-15T22:22:18+03:00
Общество

На Самару надвигается ураганный ветер

Ветер с порывами до 10 метров в секунду обещают в Самарской области
Анастасия МЫШКИНА
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В Самарской области очень ветренноВ Самарской области очень ветренноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Самарскую область надвигается ураганный ветер. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Жители отдаленных районов уже рассказывают о том, что слышат в ночи завывания ветра за окном и они довольно сильные.

Ветер, кстати, дует юго-западный. А МЧС даже выставило желтое предупреждение о непогоде.

В Самаре же ночь с 15 на 16 апреля тоже началась с дождя и очень сильного ветра, который сгибает деревья и громыхает кровельным железом. При этом на улице достаточно тепло, а днем столбики термометра поднимутся до +13 градусов. Кстати, во второй половине недели синоптики также обещают первые грозы. Правда, случится это, скорее всего, не в четверг.

Днем же 16 апреля пройдут осадки. Ночью же даже обещают мокрый снег, но - местами по области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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