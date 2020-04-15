Отпуск затянулся: 170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда

15 Апр 2020 2020-04-15T22:42:42+03:00

Многие и рады бы вернуться в родную Самару, но не могут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас власти составляют списки для того, чтобы выяснить, кому нужна помощь

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170 жителей Самарской области находятся в Таиланде и не могут оттуда выбраться - страна закрыта на карантин.

Россиянам там приходится несладко: цены взлетели, а отношение к туристам изменилось в худшую сторону. Все напуганы - и местные, и приезжие, русские хотят домой, но вернуться пока не могут.

Вопрос о том, что будет дальше, сейчас прорабатывает министерство внутренних дел РФ.

А губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проинформировать всех наших земляков, как получить материальную помощь. Также людям, застрявшим в Таиланде, объясняют, как пройти регистрацию на сайте Госуслуг.

- Это даст возможность включить их в списки для формирования вывозных рейсов, - объяснили в правительстве Самарской области, зачем нужна такая регистрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU