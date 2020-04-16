Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 апреля 2020: для медиков, воюющих с инфекцией, ищут жилье

16 Апр 2020 2020-04-16T00:21:10+03:00

Медикам, которые приехали в Тольятти на помощь с больными коронавирусом, нужно жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем про последние новости о коронавирусе в Тольятти на 16 апреля 2020 года

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В Самарской области продолжают бороться с коронавирусом, хотя нам и повезло и наступает страшная инфекция наступает на нас гораздо меньше, чем на многие другие регионы. Но для того, чтобы ситуация оставалась такой же благоприятной, нужно хорошо постараться и усилить режим самоизоляции. Как проконтролировать соблюдение правил, сейчас думают власти. А мы рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 16 апреля 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Тольятти на 16 апреля 2020 года (по состоянию на утро) не прибавилось. Всего пациентов у тольяттинских врачей было 14 человек, из них на лечении остаются семь человек.

Самоизоляция в Тольятти: что происходит

Крупные предприятия в городе работают. АВТОВАЗ выводит людей в смены по графику. Увеличено количество автобусов, которые доставляют сотрудников на работу.

Индекс самоизоляции в Тольятти упал до 1,9 - на улицах много людей. Власти подозревают, что жители не только ходят на работу, но еще и гуляют, тем более погода к этому располагает.

С 15 апреля в Тольятти вводится запрет на посещение кладбищ. Сначала власти не хотели ограничивать горожан, но ухудшение эпидемиологической ситуации заставило пересмотреть это решение. Автобусы к кладбищам не пустят и 19 апреля на Пасху и 28 апреля на Радоницу.

Главврач больницы №5, где работают с больными коронавирусом, Николай Ренц попросил власти помочь найти жилье для медиков, которых привлекли на помощь. В их числе и ординаторы СамГМУ.

Режим самоизоляции в Самарской области могут продлить до 30 апреля, об этом сейчас просит главный санитарный врач региона Светлана Архипова. Она также считает, что в регионе нужно ввести масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU