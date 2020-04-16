Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: вторая смерть, кладбища закрыты

16 Апр 2020 2020-04-16T00:37:29+03:00

Есть люди, которые не переставали работать и в самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Оренбурге на 16 апреля 2020 года на этот момент

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В Оренбургской области ситуация с новой инфекцией продолжает развиваться не слишком благоприятно. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 16 апреля 2020 года: что происходит с пациентами, сколько человек заболело, какие ограничения появились.

Число заболевших коронавирусом в Оренбурге на 16 апреля 2020 года (утро)

15 апреля в Оренбурге подтвердился еще 1 случай заражения коронавирусом. Всего в регионе 54 пациентов с подтвержденным анализом. 12 пациентов выздоровели, трое выписались за последние сутки. К сожалению, погибли уже два человека. Первый - житель Бузулука, который путешествовал по Европе, потом вернулся домой через Самару. У него были хронические заболевания. Теперь умер мужчина из Октябрьского района, у него также была почечная недостаточность.

Неподтвержденных, но предварительных случаев - 81.

Среди заболевших коронавирусом в Оренбургской области:

11 детей

30 человек от 45 до 59 лет,

21 человек от 60 до 69,

11 - старше 70 лет

Самоизоляция в Оренбурге на 16 апреля 2020 года:

В регионе действуют довольно строгие правила. За нарушение режима выписывают штрафы. Тем не менее, в городе открылись салоны цветов, ритуальные услуги.

Губернатор Денис Паслер уверен, что коронавирус не должен мешать весенним полевым работам, так как это может угрожать продовольственной безопасности Оренбуржья.

За две недели самоизоляции волонтеры Оренбурга помогли уже более 8 тыс. человек.

Получить информацию о том, как правильно вести себя в сложившейся ситуации, можно на ресурсах:

- официальный сайт коронавирус.рф;

- портал Правительства Оренбургской области в разделе «Стопкоронавирус»;

- сайте министерства здравоохранения Оренбургской области.

А также по номеру 8-800-302-50-50 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU