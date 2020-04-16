Дистанционные штрафы: самарские полицейские опровергли очередной фейк, связанный с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T08:25:34+03:00

Жителям региона приходили смс, в которых мошенники требовали их заплатить за нарушение самоизоляции

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Самарские полицейские опровергли очередную информацию, связанную с коронавирусом. Дело в том, что гражданам начали поступать смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции. За это необходимо было оплатить штраф.

– Данные сообщения не соответствуют действительности! Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом и не штрафуют граждан за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации, а проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, – заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Сообщения с требованием денег приходили на телефоны жителей региона

По его словам, подобные сообщения – очередной вид мошенничества с использованием сотовой связи. Жителям региона также напомнили, что нельзя переводить деньги на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли к ним. А мошенникам напомнили, что за данный вид нарушений предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU