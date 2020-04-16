2020-04-16T08:25:34+03:00
Общество

Дистанционные штрафы: самарские полицейские опровергли очередной фейк, связанный с коронавирусом

Жителям региона приходили смс, в которых мошенники требовали их заплатить за нарушение самоизоляции
Владислав КИРСАНОВ
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Мошенники нашли новый способ заработка на сложившейся ситуацииМошенники нашли новый способ заработка на сложившейся ситуацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские полицейские опровергли очередную информацию, связанную с коронавирусом. Дело в том, что гражданам начали поступать смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции. За это необходимо было оплатить штраф.

– Данные сообщения не соответствуют действительности! Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом и не штрафуют граждан за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации, а проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, – заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Сообщения с требованием денег приходили на телефоны жителей региона

Сообщения с требованием денег приходили на телефоны жителей региона

По его словам, подобные сообщения – очередной вид мошенничества с использованием сотовой связи. Жителям региона также напомнили, что нельзя переводить деньги на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли к ним. А мошенникам напомнили, что за данный вид нарушений предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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Рассказываем, какой режим самоизоляции действует для приехавших из других регионов в Самаре. Куда звонить после приезда, кто контролирует выполнение правил [памятка для приезжающих из других регионов] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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