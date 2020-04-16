2020-04-16T08:43:11+03:00
Спорт

СМИ: «Зенит» согласовал трансфер лучшего распасовщика «Крыльев Советов» Зиньковского

Сообщается, что переход игрока откладывается из-за коронавируса
Владислав КИРСАНОВ
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В 20 матчах Зиньковский отдал шесть результативных передачВ 20 матчах Зиньковский отдал шесть результативных передачФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время может покинуть клуб. Сообщается, что футболист может перейти в стан действующего чемпиона и лидера чемпионата «Зенита».

– Стороны уже согласовали все детали сделки. Единственное, что тормозит переход – пандемия коронавируса. Именно поэтому подписание контракта отложено на неизвестный срок, – сообщает Betting Insider со ссылкой на источника, близкого к переговорам.

В текущем сезоне РПЛ на счету Зиньковского 20 матчей, в которых он отдал шесть голевых передач. Портал Трансфермаркет.ру оценивает его стоимость в 2,2 млн евро. Контракт полузащитника с самарцами действует до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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