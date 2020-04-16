2020-04-16T09:18:49+03:00
Общество

Прописала нелегалов: на 26-летнюю самарчанку завели девять уголовных дел

Задержанной грозит тюремное заключение сроком до трех лет
Владислав КИРСАНОВ
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В своей квартире девушка прописала 22 человекаВ своей квартире девушка прописала 22 человекаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Самарские полицейские выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Сообщается, что с октября минувшего года по январь текущего 26-летняя местная жительница прописала в своей квартире, находящейся в Советском районе, 22 мигранта.

– Естественно, в дальнейшем девушка не собиралась предоставлять им жилье для проживания. При этом она была предупреждена об ответственности за нарушение закона. Подозреваемая признала свою вину, а также сообщила, что получила денежное вознаграждение за данную услугу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении гражданки завели девять уголовных дел. Максимальная санкция подразумевает лишение свободы на три года. Все эти дела соединены в одно и направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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