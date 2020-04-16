Прописала нелегалов: на 26-летнюю самарчанку завели девять уголовных дел

16 Апр 2020 2020-04-16T09:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарские полицейские выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Сообщается, что с октября минувшего года по январь текущего 26-летняя местная жительница прописала в своей квартире, находящейся в Советском районе, 22 мигранта.

– Естественно, в дальнейшем девушка не собиралась предоставлять им жилье для проживания. При этом она была предупреждена об ответственности за нарушение закона. Подозреваемая признала свою вину, а также сообщила, что получила денежное вознаграждение за данную услугу, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении гражданки завели девять уголовных дел. Максимальная санкция подразумевает лишение свободы на три года. Все эти дела соединены в одно и направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU