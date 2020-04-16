2020-04-16T09:35:42+03:00
Происшествия

Сделал 10-летнюю девочку своей сообщницей: в Самаре задержали опасного преступника с ножом

Теперь этим делом займется суд
Владислав КИРСАНОВ
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Дерзкий налетчик был задержан благодаря слаженной работе полицииДерзкий налетчик был задержан благодаря слаженной работе полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре задержали ранее судимого за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков мужчину. Дело в том, что 44-летний житель Алексеевского района совершал разбойные нападения на магазины в Промышленном районе Самары. При этом, он использовал в качестве сообщницы 10-летнюю девочку – дочь его сожительницы.

– Мужчина нападал на торговый точки, связывал продавцом и забирал все ценное. Так, он «обчистил» несколько магазинов на улице Матросова и Юных Пионеров. Но самой крупной добычей стал магазин сотовой связи, в котором при помощи 10-летнего ребенка он украл деньги и 36 смартфонов на сумму более 285 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Нападавший угрожал работникам ножом, который прятал в рюкзаке ребенка. Полицейские смогли задержать мужчину. Уголовное дело отправлено в суд для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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