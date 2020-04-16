2020-04-16T10:08:45+03:00
Общество

Врач-инфекционист: всегда ли повышенная температура говорит о вирусном заболевании

Смотрите прямой эфир на КП-Самара и задавайте свои вопросы
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О чем говорит повышенная температура?О чем говорит повышенная температура?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У вас нет ни кашля, ни насморка, но градусник ежедневно показывает 37,1- 37,5. Пора ли беспокоиться? Может ли это быть вирусным заболеванием? О чем предупреждает организм?

В нашей группе кандидат медицинских наук, врач инфекционист, терапевт многопрофильной клиники "Реавиз" Елена Бунькова проведет прямой эфир, где ответит на все важные вопросы. Что делать, если градусник на протяжении многих дней стабильно показывает 37,1- 37,5? И при этом нет ни болей в горле, ни заложенности носа, ни прочих симптомов, намекающих на то или иное заболевание.

Можно ли спокойно жить с повышенной температурой, если больше ничего не беспокоит? О чем сигнализирует организм, может ли повышение температуры указывать на начало вирусного заболевания?

На эти и многие другие вопросы Елена Борисовна ответит в прямом эфире в 12:00 на КП - Самара. Подключайтесь в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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