2020-04-16T10:23:27+03:00
Общество

В Самаре начали ремонтировать тротуары на улице Победы

Об этом рассказали в администрации города
Владислав КИРСАНОВ
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Работы будут вестись в течение годаРаботы будут вестись в течение года
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В Самаре продолжается двухлетний ремонт улицы Победы. Напомним, работы по реконструкции улицы начались в границах Елизарова и Гагарина в 2019 году. С подрядчиком заключен двухлетний контракт. Сейчас ремонт организуется с учетом ранее выполненных работ.

– Подготовительные работы на тротуарах на отрезке от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальная продолжаются в течение недели. Сегодня специалисты укладывают плитку между улицами Калинина и Воронежская. Пешеходную зону отремонтируют до перекрестка с улицей Гагарина. В середине мая приступят к ремонту полотна на проезжей части, – говорится в сообщении администрации Самары.

Отмечается, что работы на Победе производятся с учетом того, что один и тот же подрядчик занимается и обновлением, и устранением замечаний и дефектов в течение пяти лет. Также три года компания будет содержать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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