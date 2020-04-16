В Самаре начали ремонтировать тротуары на улице Победы

16 Апр 2020 2020-04-16T10:23:27+03:00

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В Самаре продолжается двухлетний ремонт улицы Победы. Напомним, работы по реконструкции улицы начались в границах Елизарова и Гагарина в 2019 году. С подрядчиком заключен двухлетний контракт. Сейчас ремонт организуется с учетом ранее выполненных работ.

– Подготовительные работы на тротуарах на отрезке от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальная продолжаются в течение недели. Сегодня специалисты укладывают плитку между улицами Калинина и Воронежская. Пешеходную зону отремонтируют до перекрестка с улицей Гагарина. В середине мая приступят к ремонту полотна на проезжей части, – говорится в сообщении администрации Самары.

Отмечается, что работы на Победе производятся с учетом того, что один и тот же подрядчик занимается и обновлением, и устранением замечаний и дефектов в течение пяти лет. Также три года компания будет содержать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU