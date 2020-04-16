24-летнего жителя Жигулевска подозревают в четырех преступлениях

16 Апр 2020 2020-04-16T10:46:22+03:00

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Полицейские Жигулевска рассказали детали дела 24-летнего местного жителя, который был задержан за разбой в феврале текущего года. Выяснилось, что молодой человек имеет отношение к еще трем преступлениям.

– В декабре 2019 года он ограбил жилой дом и украл у пенсионерки 2700 рублей. В том же месяце он продал краденный его знакомым телефон. А в январе 2020 года он, распивая алкоголь на автомойке с малознакомым мужчиной, похитил у него мобильник, который позднее продал, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Расследования по указанным делам завершены. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU