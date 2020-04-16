Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 16 апреля 2020 года достигло 50 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T11:33:24+03:00

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом в России на 16 апреля 2020 года. Так, в Самарской области выявили 10 новых случаев. Таким образом, число заболевших в 63-м регионе достигло 50 человек. 14 из них выздоровели и были выписаны.

– За прошедшие сутки в стране выявлено 3448 новых случаев заболевания. 1370 из них в Москве, 467 – в Московской области. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области 154 и 65 случаев, соответственно. Еще 63 случая зафиксированы в Ингушетии, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших в России составляет 27938 человек. 2304 из них выздоровели, а 232 пациента умерли. За последний день число погибших от коронавируса выросло на 34 человека. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU