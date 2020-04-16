Стало известно, откуда 10 зараженных коронавирусом в Самарской области

16 Апр 2020 2020-04-16T11:26:00+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал о 10 новых подтвержденных случаях заболевания в регионе. Напомним, общее число заболевших коронавирусом в области достигло 50 человек.

– 10 подтвержденных случаев в регионе на 16 апреля – четверо из них в Самаре, столько же в Тольятти и еще два человека из Волжского района, – говорится в сообщении.

Напомним, что 14 человек из Самарской области уже выздоровели и были выписаны. 36 находятся на лечении. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU