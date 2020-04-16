В Самарской области легковушка «обняла» дерево

16 Апр 2020 2020-04-16T12:13:42+03:00

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В среду 15 апреля, в Октябрьске произошло ДТП. «Приора», которой управляла 32-летняя женщина, двигалась по улице Батракской. В какой-то момент автомобилистка слишком сильно разогналась, после чего потеряла управление и вылетела с дороги.

– Там автомобиль встретился с деревом. Водитель пострадала. Прибывшие на место врачи оказали ей необходимую помощь. После этого женщине назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, в момент аварии автомобилистка была в трезвом состоянии. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Полицейские устанавливают все детали случившегося. Они также напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU