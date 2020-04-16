2020-04-16T13:52:03+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ничего не знает об интересе «Зенита»

Ранее СМИ утверждали, что переход футболиста в питерский клуб согласован
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Футболист заявил, что об интересы со стороны питерцев слышит впервыеФутболист заявил, что об интересы со стороны питерцев слышит впервыеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, согласно которой игрок ведет переговоры с действующим чемпионом и лидером РПЛ «Зенитом».

– Я одной ногой в клубе из Санкт-Петербурга? Ничего об этом не знаю, – цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

24-летний Зиньковский выступает за КС с 2019 года. А в 2016 году хавбек выступал за «Зенит-2». В текущем сезоне на счету игрока 20 матчей в РПЛ и один в Кубке России. В этих поединках он отметился шестью голевыми передачами. Отметим, что сейчас «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: «Зенит» согласовал трансфер лучшего распасовщика «Крыльев Советов» Зиньковского

Сообщается, что переход игрока откладывается из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 инцидентов в регионе
«АКОМ» успешно адаптируется к режиму повышенной готовности благодаря нацпроекту
В Самарской области с медицинского наблюдения на коронавирус сняли 332 человека
Обещал заплатить «своим людям» в администрации: в Самаре задержали посредника во взятке
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ничего не знает об интересе «Зенита»
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
В Самарской области легковушка «обняла» дерево
Стало известно, откуда 10 зараженных коронавирусом в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 16 апреля 2020 года достигло 50 человек
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
24-летнего жителя Жигулевска подозревают в четырех преступлениях
В Самаре начали ремонтировать тротуары на улице Победы
Врач-инфекционист: всегда ли повышенная температура говорит о вирусном заболевании
В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила женщину
Сделал 10-летнюю девочку своей сообщницей: в Самаре задержали опасного преступника с ножом
Прописала нелегалов: на 26-летнюю самарчанку завели девять уголовных дел
СМИ: «Зенит» согласовал трансфер лучшего распасовщика «Крыльев Советов» Зиньковского
"Штрафы по геолокации не выписываем": полиция развенчала еще один коронавирусный фейк
Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: вторая смерть, кладбища закрыты
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 апреля 2020: для медиков, воюющих с инфекцией, ищут жилье
170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда