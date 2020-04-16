Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ничего не знает об интересе «Зенита»

16 Апр 2020 2020-04-16T13:52:03+03:00

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, согласно которой игрок ведет переговоры с действующим чемпионом и лидером РПЛ «Зенитом».

– Я одной ногой в клубе из Санкт-Петербурга? Ничего об этом не знаю, – цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

24-летний Зиньковский выступает за КС с 2019 года. А в 2016 году хавбек выступал за «Зенит-2». В текущем сезоне на счету игрока 20 матчей в РПЛ и один в Кубке России. В этих поединках он отметился шестью голевыми передачами. Отметим, что сейчас «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Сообщается, что переход игрока откладывается из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU