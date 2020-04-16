Обещал заплатить «своим людям» в администрации: в Самаре задержали посредника во взятке

16 Апр 2020 2020-04-16T13:56:47+03:00

Подозреваемый получил 60 тысяч рублей от гражданина, которые предназначались для сотрудников администрации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Теперь этим делом будет заниматься суд

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Следственный отдел по Промышленному району Самары закончил расследование дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в том, что он выступил посредником во взятке.

– По версии следствия, в конце ноября минувшего года мужчина получил 60 тысяч рублей от гражданина. Эти деньги должны были пойти сотрудникам администрации Промышленного района. Взамен те обещали покровительство и непроведение проверок на торговых точках, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому дело было передано в суд с обвинительным заключением. Оперативное сопровождение осуществлялось со стороны подразделений ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU