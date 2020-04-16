В Самарской области с медицинского наблюдения на коронавирус сняли 332 человека

16 Апр 2020 2020-04-16T14:00:13+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области отчитался о том, сколько человек остаются под наблюдением врачей. По данным на сегодня, 16 апреля, с меднаблюдения сняли 332 жителя региона.

– Врачи продолжают следить за 941 человеком. За прошедшие сутки проведено 672 исследования на коронавирус. Всего в регионе эта цифра достигла 17131 теста, – говорится в сообщении.

Отметим, что в Самарской области за минувшие сутки зафиксировано 10 новых заболевших. Общее число жителей региона с коронавирусом достигло 50 человек. 14 из них выздоровели и выписаны, 36 находятся в специальных боксах, где проходят лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU