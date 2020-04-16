«АКОМ» успешно адаптируется к режиму повышенной готовности благодаря нацпроекту

16 Апр 2020 2020-04-16T12:57:07+03:00

В настоящее время на заводе «АКОМ» производство идет в полном объеме.

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Для этого организованы дополнительные меры по сохранению и профилактике здоровья персонала.

В условиях многофакторных экономических кризисных явлений, связанных с девальвацией рубля, падением цен на сырье, нефть, а также последствиями распространения коронавируса, важно соблюсти баланс между взятой под контроль ситуацией с эпидемиологической обстановкой в регионе и рисками глубокого спада производства.

Поэтому Президент Группы компаний «АКОМ» Н.М. Игнатьев от имени возглавляемой им Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» 3 апреля обратился к Губернатору Самарской области Д.И. Азарову с просьбой разрешить областным промышленным предприятиям возобновить работу. Это позволит предотвратить необратимые негативные социально-экономические последствия для экономики Самарского региона, на территории которого находится 120 системообразующих организаций. Губернатор поддержал данную инициативу при условии строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников и привлечения минимально необходимого количества персонала на производство.

В настоящее время на заводе «АКОМ» производство идет в полном объеме. Определена оптимальная численность сотрудников для обеспечения технологических процессов, часть персонала переведена на удаленный режим работы. Все помещения, оборудование и инструменты на предприятии ежедневно дезинфицируются, нанесена разметка для сохранения безопасной дистанции. Проводится индивидуальная работа с каждым сотрудником по соблюдению санитарно-гигиенических требований, минимизирующих риск распространения инфекции.

Президент АО «ГК АКОМ» Н.М. Игнатьев призвал коллектив компании действовать в нынешней ситуации максимально ответственно и профессионально. «У нас есть все возможности и перспективы выйти из этой сложившейся ситуации еще более сильными. Необходима сплоченность коллектива, максимальная ответственность и профессионализм каждого. Вместе мы способны справиться с самыми сложными задачами», - отметил глава компании.

Важную роль сыграло для «АКОМа» активное участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Этот опыт помог в кризисный период значительно легче приспособиться к меняющимся внешним факторам, влияющим на бизнес. Модернизация оборудования, автоматизация технологических процессов, внедрение цифровых технологий, развитие производственных систем – все это позволило предприятию оперативно и гибко адаптироваться к напряженной общемировой ситуации, продолжить производственный процесс, сохранить рабочие места, в том числе в рамках удаленного трудового режима. Таким образом, участие в указанном и других нацпроектах может снизить влияние кризисных явлений на предприятие и способствовать переоценке подходов к работе, включая трансформацию бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU