С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 инцидентов в регионе

16 Апр 2020 2020-04-16T14:02:41+03:00

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Аварийные службы СВГК работают в особом режиме в условиях повышенной угрозы распространения COVID-19. В период с 28 марта по 14 апреля в регионе локализовали 75 инцидентов. Почти половина из них отработана отделением аварийной службы межрайгаза «Самара».

Свою работу сотрудники СВГК выполняют в одноразовых масках, бахилах и перчатках. Средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками, дезрастворами и мылом все подразделения службы обеспечены в полном объеме. В качестве дополнительного средства защиты для аварийщиков также закупили одноразовые костюмы, которые они при необходимости могут использовать в помещениях с повышенными рисками. Раз в смену производится кварцевание рабочих мест, а мойка автомобилей службы – два раза в сутки. При этом горожане могут не беспокоиться: все сотрудники газовых служб проходят обязательный медицинский осмотр перед сменой и имеют справки, позволяющие перемещаться по городу.

В условиях самоизоляции безопасность особенно важна. Поэтому СВГК призывает население региона неукоснительно соблюдать правила безопасности при пользовании газом в быту и не осложнять ситуацию своими действиями по несанкционированному вмешательству в работу газового оборудования.

В случае возникновения аварийной ситуации звоните по телефонам 04 или 104.

ИСТОЧНИК KP.RU