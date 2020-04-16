Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода

16 Апр 2020 2020-04-16T14:10:09+03:00

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В четверг, 16 апреля, в Самарской области зафиксировали 10 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с этим диагнозом достигло 50 человек. Стало известно, как подхватили опасный вирус недавно выявленные больные.

– Четыре человека заболели после контакта с теми, у кого ранее был подтвержден диагноз. Один из заболевших прибыл из Москвы, один – из Нижнего Новгорода. Остальные шесть человек имеют тяжелую стадию ОРВИ, внебольничную пневмонию, – сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

Все заболевшие находятся в специальных боксах. Люди, которые с ними контактировали, под наблюдением врачей. Отметим, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Гражданам, которые прибыли в Самарскую область из других стран или регионов, необходимо провести 14 дней на карантине.

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Рассказываем, какой режим самоизоляции действует для приехавших из других регионов в Самаре. Куда звонить после приезда, кто контролирует выполнение правил [памятка для приезжающих из других регионов] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU