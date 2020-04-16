2020-04-16T14:16:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ

Сейчас анализы на коронавирус больным пневмонией и ОРВИ стали делать чаще
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Врачи постоянно следят за состоянием пациентовВрачи постоянно следят за состоянием пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре все чаще стали находить коронавирус у пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Возможно, это связано с тем, что медики теперь могут делать больше анализов: сейчас исследования проводят не только в лаборатории Роспотребнадзора, но и в СПИД-центре, клиниках РЖД и в частных лабораториях. Как заболели эти люди, пока не сообщается. 16 апреля стало известно о 6 положительных анализах у пациентов с пневмонией и ОРВИ. До этого было выявлено еще 4 таких случая.

На 16 апреля в Самарской области подтверждено 10 случаев коронавируса. Четыре пациента - из тех, кто контактировал с заболевшими ранее. За сутки в регионе уже провели 672 исследования. Под медицинским наблюдением находится 941 человек.

В регионе продолжается режим самоизоляции. Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала продлить его до 30 апреля. Также она попросила ввести масочный режим для тех, кто выходит на улицу.

Напомним, что в Самарской области ужесточили контроль за теми, кто прибывает из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 инцидентов в регионе
«АКОМ» успешно адаптируется к режиму повышенной готовности благодаря нацпроекту
В Самарской области с медицинского наблюдения на коронавирус сняли 332 человека
Обещал заплатить «своим людям» в администрации: в Самаре задержали посредника во взятке
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ничего не знает об интересе «Зенита»
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
В Самарской области легковушка «обняла» дерево
Стало известно, откуда 10 зараженных коронавирусом в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 16 апреля 2020 года достигло 50 человек
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
24-летнего жителя Жигулевска подозревают в четырех преступлениях
В Самаре начали ремонтировать тротуары на улице Победы
Врач-инфекционист: всегда ли повышенная температура говорит о вирусном заболевании
В Самаре иномарка на пешеходном переходе сбила женщину
Сделал 10-летнюю девочку своей сообщницей: в Самаре задержали опасного преступника с ножом
Прописала нелегалов: на 26-летнюю самарчанку завели девять уголовных дел
СМИ: «Зенит» согласовал трансфер лучшего распасовщика «Крыльев Советов» Зиньковского
"Штрафы по геолокации не выписываем": полиция развенчала еще один коронавирусный фейк
Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: вторая смерть, кладбища закрыты
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 апреля 2020: для медиков, воюющих с инфекцией, ищут жилье
170 жителей Самарской области не могут выбраться из Таиланда