В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ

16 Апр 2020 2020-04-16T14:16:04+03:00

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В Самаре все чаще стали находить коронавирус у пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Возможно, это связано с тем, что медики теперь могут делать больше анализов: сейчас исследования проводят не только в лаборатории Роспотребнадзора, но и в СПИД-центре, клиниках РЖД и в частных лабораториях. Как заболели эти люди, пока не сообщается. 16 апреля стало известно о 6 положительных анализах у пациентов с пневмонией и ОРВИ. До этого было выявлено еще 4 таких случая.

На 16 апреля в Самарской области подтверждено 10 случаев коронавируса. Четыре пациента - из тех, кто контактировал с заболевшими ранее. За сутки в регионе уже провели 672 исследования. Под медицинским наблюдением находится 941 человек.

В регионе продолжается режим самоизоляции. Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала продлить его до 30 апреля. Также она попросила ввести масочный режим для тех, кто выходит на улицу.

Напомним, что в Самарской области ужесточили контроль за теми, кто прибывает из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU