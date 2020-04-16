2020-04-16T14:19:00+03:00
Общество

Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия

Молодежь помогает пожилым людям с доставкой продуктов, покупкой лекарств и оплатой коммунальных услуг
Александра БЕЛОВА
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К своим подопечным волонтеры приезжают в спецодежде с символикой «Тольяттикаучук» и именным бейджем.К своим подопечным волонтеры приезжают в спецодежде с символикой «Тольяттикаучук» и именным бейджем.
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23 марта на предприятии «Тольяттикаучук» создали волонтерский центр для поддержки пенсионеров - бывших сотрудников. В числе волонтеров - уполномоченные по охране труда, члены молодежного комитета предприятия и просто неравнодушные работники. Добровольцы собирают заявки на закупку продуктов питания, медикаментов, помощь в оплате услуг ЖКХ и выполняют заказы, попутно информируя экс-работников о правилах профилактики коронавирусной инфекции.

- Мы обзвонили полторы тысячи ветеранов, - поделился впечатлениями один из волонтеров, слесарь-ремонтник Антон Хохлов. - Одни были в растерянности от такого внимания, другие - рады, а третьим было просто интересно с нами пообщаться, узнать новости завода.

К своим подопечным волонтеры приезжают в спецодежде с символикой «Тольяттикаучук» и именным бейджем. Медицинские маски и перчатки – обязательны. Покупки передают в специальных пластиковых корзинах, которые легко дезинфицировать. Также сотрудники завода вручают ветеранам многоразовые маски с памяткой по правильному использованию и дальнейшей утилизации.

- Большое благое дело делает наше предприятие в это тяжелое время, – говорит бывшая работница завода Екатерина Власова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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