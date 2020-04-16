Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку

16 Апр 2020 2020-04-16T14:20:53+03:00

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Полицейские Нефтегорска задержали подозреваемого в краже женской сумки. Дело в том, что 41-летняя местная жительница случайно забыла свое имущество на лавке. В сумочке были деньги и сотовый телефон. Однако, когда дама решила дозвониться до своего номера, он был уже отключен.

– В ходе расследования вышли на подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный житель Нефтегорска. Парень не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что забрал чужие вещи и отнес их к себе домой. Большую часть денег потратил на алкоголь, а смартфоном решил пользоваться сам, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители вернули имущество законной владелице. На задержанного же завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит как тюремный срок, так и штраф с обязательными работами. Разбираться в этом деле предстоит суду.

ИСТОЧНИК KP.RU