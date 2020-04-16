Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
В Самарской области полицейские завершили поиски 44-летнего жителя Сызрани Вячеслава Иванова. Мужчина пропал на Волге в августе 2019 года. К сожалению, живым сызранца найти не удалось.
С заявлением о пропаже Вячеслава в полицию 23 августа прошлого года обратился его брат. Он рассказал, что родственник с 16 до 17 часов поплыл с Центрального пляжа Сызрани в сторону островов и не вернулся.
- В среду, 15 апреля, в районе села Давыдовка Приволжского района в воде был найден труп мужчины. Им оказался Вячеслав Иванов. Родственники опознали его по внешним признакам и остаткам одежды, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Тело мужчины направили в бюро судмедэкспертизы. Там специалисты должны установить точную причину смерти сызранца.
ИСТОЧНИК KP.RU