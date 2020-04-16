Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге

16 Апр 2020 2020-04-16T14:42:14+03:00

Мужчина хотел доплыть с городского пляжа до островов, но обратно так и не вернулся

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В Самарской области полицейские завершили поиски 44-летнего жителя Сызрани Вячеслава Иванова. Мужчина пропал на Волге в августе 2019 года. К сожалению, живым сызранца найти не удалось.

С заявлением о пропаже Вячеслава в полицию 23 августа прошлого года обратился его брат. Он рассказал, что родственник с 16 до 17 часов поплыл с Центрального пляжа Сызрани в сторону островов и не вернулся.

- В среду, 15 апреля, в районе села Давыдовка Приволжского района в воде был найден труп мужчины. Им оказался Вячеслав Иванов. Родственники опознали его по внешним признакам и остаткам одежды, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Тело мужчины направили в бюро судмедэкспертизы. Там специалисты должны установить точную причину смерти сызранца.

ИСТОЧНИК KP.RU