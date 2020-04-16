Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры в числе лидеров по росту продаж в интернете в Самарской области

16 Апр 2020 2020-04-16T14:51:07+03:00

Жители региона также стали больше покупать онлайн продукты питания, алкоголь и лекарства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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МТС изучила, как изменились расходы жителей Самарской области в конце марта в связи с введением режимов повышенной готовности и самоизоляции. Анализ собственных данных показал, что ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта лидировали сервисы знакомств (+26%) и онлайн-кинотеатры (в 2 раза).

Как самарцы проводят время дома: онлайн знакомства, кино, музыка и доставка еды

В последнюю неделю марта в Самарской области уже был введен режим повышенной готовности, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу. Было закрыто большинство мест общественного пользования и отменены массовые мероприятия, а жителям региона было рекомендовано по возможности оставаться дома.

По сравнению со средними показателями января-февраля 2020 года в последнюю неделю марта более, чем в 2 раза увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 15% до 300 рублей. Снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры.

На сервисах знакомств количество платежей увеличилось на 26%, а средний чек – на 23% до 880 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины – 73%. На возрастные группы 25-35 и 35-50 лет приходится по 27% и 62% транзакций соответственно.

Также в последнюю неделю марта почти в 2 раза выросли продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки). На 22% увеличилось количество покупок в сервисах доставки еды и ресторанах, работающих на доставку, средний чек снизился на 9% до 600 рублей.

Чем запасаются в самоизоляции: корм для животных, продукты и лекарства

В офлайне в последнюю неделю марта больше всего спрос увеличился в зоомагазинах – на 41%, средний чек – на 20% до 635 рублей.

В аптеках количество транзакций выросло на 34%, средний чек остался неизменным – на уровне 430 рублей. В супермаркетах количество покупок выросло на 18%, а средний чек – на 11% до 470 рублей. В обеих категориях больший всплеск отмечался неделей ранее.

В магазинах, торгующих алкогольными напитками, продажи увеличились на 26%. Средний чек при этом вырос всего на 6% до 310 рублей. Незначительный рост среднего чека говорит о том, что самарцы не делали запасов алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU