В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем
Сотрудники ГИБДД в Похвистнево остановили «Гранту» без номеров. Водитель данного авто нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. В ходе разговора от молодого человека исходил запах алкоголя.
– 19-летний парень отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Чуть позже правоохранители выяснили, что в феврале текущего года парень уже привлекался к ответственности по аналогичному правонарушению. Тогда суд назначил ему административный арест на 10 суток, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Молодой человек был задержан, а следственно-оперативная группа собрала все материалы для проверки. Теперь любителю поездить в состоянии опьянения грозит тюремное заключение сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU