2020-04-16T16:44:26+03:00
Общество

В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем

Ранее он уже отсидел 10 суток в качестве наказания
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Теперь пьяному лихачу грозит тюремное заключениеТеперь пьяному лихачу грозит тюремное заключениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД в Похвистнево остановили «Гранту» без номеров. Водитель данного авто нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. В ходе разговора от молодого человека исходил запах алкоголя.

– 19-летний парень отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Чуть позже правоохранители выяснили, что в феврале текущего года парень уже привлекался к ответственности по аналогичному правонарушению. Тогда суд назначил ему административный арест на 10 суток, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек был задержан, а следственно-оперативная группа собрала все материалы для проверки. Теперь любителю поездить в состоянии опьянения грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина из Тольятти, избившая и оскорбившая полицейского, отправилась в тюрьму
Дожди и порывистый ветер: конец рабочей недели в Самарской области будет непогожим
В Тольятти скончался один из рабочих, получивших ожоги на предприятии
В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем
Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры в числе лидеров по росту продаж в интернете в Самарской области
Стала известна судьба сызранца, который летом 2019 года пропал на Волге
Не устоял перед соблазном: в Самарской области мужчина забрал себе забытую на лавке женскую сумочку
Оставайтесь дома: волонтеры «Тольяттикаучука» поддерживают ветеранов предприятия
В Самаре коронавирус все чаще находят у больных пневмонией и ОРВИ
Коронавирус в Самарскую область везут из Москвы и Нижнего Новгорода
С конца марта по середину апреля газовики локализовали 75 происшествий в регионе