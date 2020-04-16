В Самарской области 19-летний парень второй раз за год попался пьяным за рулем

16 Апр 2020 2020-04-16T16:44:26+03:00

Ранее он уже отсидел 10 суток в качестве наказания

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Сотрудники ГИБДД в Похвистнево остановили «Гранту» без номеров. Водитель данного авто нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. В ходе разговора от молодого человека исходил запах алкоголя.

– 19-летний парень отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Чуть позже правоохранители выяснили, что в феврале текущего года парень уже привлекался к ответственности по аналогичному правонарушению. Тогда суд назначил ему административный арест на 10 суток, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек был задержан, а следственно-оперативная группа собрала все материалы для проверки. Теперь любителю поездить в состоянии опьянения грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU