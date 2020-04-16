В Тольятти скончался один из рабочих, получивших ожоги на предприятии
Министерство труда Самарской области рассказало о последствиях трагедии, которая произошла на одном из заводов в Тольятти. Там 12 апреля во время работы по антикоррозийной защите емкости для хранения соляной кислоты произошла вспышка.
– В результате случившегося пострадали два человека. К сожалению, один из них позже скончался от полученных ожогов. Руководство завода получило распоряжение провести профилактику производственного травматизма при выполнении данного вида работ, – говорится в сообщении.
Ранее по данному факту Следственный комитет по Самарской области начал проверку. По ее результатам, а также после установления всех деталей и причин происшествия будет вынесено процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU