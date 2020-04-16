2020-04-16T17:14:03+03:00
Общество

Дожди и порывистый ветер: конец рабочей недели в Самарской области будет непогожим

Скорость ветра в регионе будет составлять 17-22 метров в секунду
Владислав КИРСАНОВ
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Аномально теплых дней в регионе пока не ожидаетсяАномально теплых дней в регионе пока не ожидаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в пятницу, 17 апреля. По их данным, в регионе сохранится облачная погода. Местами ожидается дождь. Как днем, так и ночью будет дуть порывистый ветер.

– Скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду. В ночное время воздух не прогреется выше отметки +6 градусов. Днем ожидается +12 градусов. На грядущих выходных сохранится примерно такая же температура воздуха, – говорится в сообщении синоптиков.

При этом в субботу и воскресенье ветер станет немного спокойнее – 7-12 м/с. Средняя температура во второй декаде апреля немного превышает норму. По данным метеорологов, она выше обычного на 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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