Дожди и порывистый ветер: конец рабочей недели в Самарской области будет непогожим
Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в пятницу, 17 апреля. По их данным, в регионе сохранится облачная погода. Местами ожидается дождь. Как днем, так и ночью будет дуть порывистый ветер.
– Скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду. В ночное время воздух не прогреется выше отметки +6 градусов. Днем ожидается +12 градусов. На грядущих выходных сохранится примерно такая же температура воздуха, – говорится в сообщении синоптиков.
При этом в субботу и воскресенье ветер станет немного спокойнее – 7-12 м/с. Средняя температура во второй декаде апреля немного превышает норму. По данным метеорологов, она выше обычного на 4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU