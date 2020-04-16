2020-04-16T17:23:48+03:00
Общество

Женщина из Тольятти, избившая и оскорбившая полицейского, отправилась в тюрьму

Ей назначили наказание в виде 2 лет и 9 месяцев колонии общего режима
Владислав КИРСАНОВ
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Ранее дама уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушенияРанее дама уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушенияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Тольятти состоялся суд над местной жительницей, которую обвиняли сразу в двух преступлениях: в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Следствием установлено, что конфликт произошел в одном из магазинов города.

– Подсудимая совершила правонарушение, на место были вызваны оперативники. В присутствии свидетелей женщина оскорбила служителя закона. Уже в отделении МВД она дважды ударила сотрудника по лицу, – сообщает прокуратура Самарской области.

Свою вину подсудимая так и не признала. При этом ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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