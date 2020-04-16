Женщина из Тольятти, избившая и оскорбившая полицейского, отправилась в тюрьму
В Тольятти состоялся суд над местной жительницей, которую обвиняли сразу в двух преступлениях: в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Следствием установлено, что конфликт произошел в одном из магазинов города.
– Подсудимая совершила правонарушение, на место были вызваны оперативники. В присутствии свидетелей женщина оскорбила служителя закона. Уже в отделении МВД она дважды ударила сотрудника по лицу, – сообщает прокуратура Самарской области.
Свою вину подсудимая так и не признала. При этом ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU