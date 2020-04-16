Самарская область стала лидером по росту цен на ноутбуки

16 Апр 2020 2020-04-16T18:28:29+03:00

В Центробанке рассказали об инфляции в ПФО в марте 2020 года

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В марте 2020 года инфляция в Самарской области составила 2,5%. В Центробанке отметили, что это вызвано колебаниями курса, повышенным спросом на продукты питания и товары первой необходимости.

Сильнее всего выросли годовые темпы прироста цен на гречу, рис, макароны, курицу, свинину, сахар, соль и яйца. Не порадовал и годовой рост цен на лимоны, чеснок и помидоры .

А вот цены на овощи нсизились: это коснулось огурцов, капусты и лука, они подешевели на 14,8% с прошлого года, благодаря хорошим урожая.

Непродовольственная инфляция выросла до 2,6%. Самарская области оказалась в лидерах роста цен на ноутбуки - цены подскочили на 6,8%.

В сфере услуг инфляция по году осталась на прежнем уровне, а услуги банков подешевели на 5,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU