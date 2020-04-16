Россия осталась без Парада Победы на 9 мая

16 Апр 2020 2020-04-16T18:38:30+03:00

Но Владимир Путин обещал обязательн опровести его, как только коронавирус уйдет

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Парад Победы на 9 мая в России в 2020 году проходить не будет. Об этом 16 апреля сообщил президент России Владимир Путин на Совете безопаности.

-Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям, - цитирует слова лидера сайт kp.ru.

Также в офлайн формате не пройдет Бессмертный полк. Напомним, в России в этом году намечались масштабные празднования 75-летия Победы. Пока что глава государства не назвал точную дату, когда все-таки пройдет Парад Победы, но пообещал, что это обязательно случится, после того, как коронавирусная зараза будет побеждена.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - отметил Владимир Путин.

В Самаре Парад Памяти также не пройдет 9 мая 2020 года. Пока дата, на которую он перенесен, не определена. Но мы сообщим об этом, как только решение будет принято.

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"А Парад Победы будет. Но позже. Возможно, 24 июня"

Генерал, подписавший письмо президенту с просьбой перенести Парад, рассказал «КП», когда он может быть проведен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU