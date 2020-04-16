2020-04-16T18:38:30+03:00
Общество

Россия осталась без Парада Победы на 9 мая

Но Владимир Путин обещал обязательн опровести его, как только коронавирус уйдет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Парад обязательно пройдетПарад обязательно пройдетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Парад Победы на 9 мая в России в 2020 году проходить не будет. Об этом 16 апреля сообщил президент России Владимир Путин на Совете безопаности.

-Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям, - цитирует слова лидера сайт kp.ru.

Также в офлайн формате не пройдет Бессмертный полк. Напомним, в России в этом году намечались масштабные празднования 75-летия Победы. Пока что глава государства не назвал точную дату, когда все-таки пройдет Парад Победы, но пообещал, что это обязательно случится, после того, как коронавирусная зараза будет побеждена.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - отметил Владимир Путин.

В Самаре Парад Памяти также не пройдет 9 мая 2020 года. Пока дата, на которую он перенесен, не определена. Но мы сообщим об этом, как только решение будет принято.

Следите за новостями на samara.kp.ru.

"А Парад Победы будет. Но позже. Возможно, 24 июня"

Генерал, подписавший письмо президенту с просьбой перенести Парад, рассказал «КП», когда он может быть проведен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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