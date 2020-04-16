2020-04-16T18:45:47+03:00
Общество

До мая не выйдем: Башкортостан может остаться в самоизоляции до конца мая

Такое заявление сделал глава соседней республики
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Башкирию отправят на изоляцию до конца маяБашкирию отправят на изоляцию до конца маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии режим полной самоизоляции продлится минимум до конца мая. Рассчитывать на такое развитие событий призвал глава республики Радий Забиров. Он посоветовал властям на всех уровнях быть к этому морально готовыми.

- Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий - сообщает ufa.kp.ru.

Ограничительный режим в Башкирии был введен 31 марта. Также глава республики пообещал массовые облавы как ответ тем, кто не считается с требованиями самоизоляции. На 16 апреля подтвердились еще 42 случая заражения коронавирусом в Башкирии, вего же здесь болеют 191 человек.

В Самарской области глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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