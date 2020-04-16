666 туристов вернулись в Самару из Таиланда в период пандемии коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T19:10:32+03:00

Теперь в самарском аэропорту туристов днем с огнем не найдешь Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Больше всего путешественников с 24 марта по 6 апреля в разгар борьбы с коронавирусом приехали также из Турции, Вьетнама, Казахстана и ОАЭ

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В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом РФ рассказали, откуда возвращались в Самарскую область туристы с 24 марта по 6 апреля. В лидерах - Таиланд, откуда домой приехали 666 человек. Последний рейс с туристами прилетел в регион 28 марта. Все эти люди уже "отбыли" свой карантин.

Всего же в эти дни домой из-за рубежа вернулись 3128 человек. Они прилетали из 66 стран мира. В лидерах также Турция (281 возвращенец), Вьетнам (251) и ОАЭ (167 человек). А еще 224 человека приехали из соседнего Казахстана.

Среди других регионов ПФО мы на втором месте после Татарстана. Туда вернулись 3221 человек. В Оренбург за эти дни приехали 2492 человека.

В десятке популярных стран, откуда возвращались те, кто рискнул поехать отдыхать в период пандемии, также Доминиканская Республика и Куба.

Напомним, что в Самарской области на данный момент выявлено 50 зараженных. КП-Самара выясняла, откуда в Самарскую область привезли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU