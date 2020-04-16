Самарским родителям рассказали, сколько продлится дистанционное обучение школьников

16 Апр 2020 2020-04-16T19:28:48+03:00

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С 6 апреля все школьники Самарской области учатся дистанционно. Такой режим обучения серьезно отразился и на родителях учеников. Накануне самарские родители решили в очередной раз уточнить в Министерстве образования и науки Самарской области, как долго в школах региона будет дистанционное обучение.

Точной даты чиновники пока не назвали, но из ответа понятно, что в ближайшие дни в стены школы учащиеся не вернутся.

— Дистанционное обучение в школах продлится до отмены ограничительных мероприятий. Как только поступят соответствующие рекомендации от Роспотребнадзора, обучение возобновится в очном формате, сообщили в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU