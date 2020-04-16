2020-04-16T19:32:13+03:00
Общество

В Самарской области два пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии

О состоянии больных коронавирусом в Самарской области рассказали на заседании штаба
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области двое больных коронавирусом в тяжелом состоянииВ Самарской области двое больных коронавирусом в тяжелом состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, как чувствуют себя зараженные коронавирусом пациенты, которые лежат в больницах. Сейчас у всех состояние удовлетворительное, хотя есть два человека, которым повезло меньше.

- Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Оба имеют сопутствующие заболевания., - рассказали в минздраве Самарской области.

Напомним, что на 16 апреля в регионе зафиксированы 50 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших - из Тольятти и Самары. Также среди пациентов есть жители Чапаевска, Сызрани и Волжского района. Большинство заразились в поездках - за границу или в другие регионы. Однако, сегодня шесть человек выявили среди больных с ОРВИ и пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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