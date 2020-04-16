16 Апр 2020 2020-04-16T20:27:20+03:00

Проектом постановления губернатор предусмотрено, что режим самоизоляции в Самарской области продлят до 30 апреля

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В Самарской области готов проект изменений в Постановление главы региона Дмитрия Азарова. Он предусматривает, что режим самоизоляции в Самарской области продлят до 30 апреля. В документе прописано, что до этого времени будут действовать все ограничения, не будут работать кафе, фитнес залы, торговые центры и другие учреждения, где велик риск заражения. Не будут работать турбазы и базы отдыха. Школьники будут учиться дистанционно.

УК и ТСЖ должны будут ежедневно проводить дезинфекцию общественных мест. Нельзя покидать дом без уважительных причин: справки о работе, похода в магазин или аптеку. Контролировать соблюдение режима будут гораздо жестче. Растет и число штрафов.

Уже с сегодняшнего дня 16 апреля в регионе более жестко контролируют тех, кто возвращается в Самару. Всем выдают специальную памятку и просят заполнить анкету. В дальнейшем контролировать режим самоизоляции таких жителей будет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU