2020-04-16T20:01:50+03:00
Общество

Отмена акции Бессмертный полк в Самаре: почему отменяют и на какое число перенесут

В Самаре сообщили об отмене акции Бессмертный полк 2020 года, сейчас губернатор решает, на какое число его перенесут
Евгения ВАСИНА
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Акция будет, но когда именно, пока не ясноАкция будет, но когда именно, пока не ясноФото: "КП" Архив
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Акцию Бессмертный полк в Самаре 2020 года перенесут, однако на какое число пока окончательно не ясно. Возможно, акция пройдет 24 июня или в сентябре.

Об отмене акции Бессмертный полк 2020 года в Самаре 16 апреля сообщил президент России Владимир Путин. Также стало известно, что в администрацию президента накануне обратились ветераны, они попросили отложить Парад и акцию Бессмертный полк. Причиной этому стала напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией.

- Поручаю Министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. – Заявил Владимир Путин. - В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан – участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.

Сейчас в каждом регионе должны отдельно принять решение. Пока неизвестно, на какое именное число перенесут акцию Бессмертный полк в Самаре. Герой России Громов предложил перенести на 24 июня. Именно в этот день парадным маршем по площади прошли советские воины-победители.

Также есть дата 3 сентября, которая теперь объявлена датой окончания Второй Мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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