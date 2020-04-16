Самарским старшеклассникам помогут сдать ЕГЭ в условиях самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T20:35:57+03:00

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В помощь выпускникам 2020 года министерство образования и науки Самарской области запустило новый проект «ЕГЭ -2020. Разберем со специалистом». Теперь школьники региона могут задать вопросы, которые возникли у них при подготовке к государственной итоговой аттестации региональным председателям предметных комиссий.

- Наша главная цель – сохранить высокий уровень знаний детей, и помочь им эффективно подготовиться к экзамену, – рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Поэтому, мы запустили проект «ЕГЭ -2020. Разберем со специалистом». Это своего рода интерактив. Каждый ученик в комментариях под видеоразбором задания может написать нам самые сложные, по его мнению, задания. На самые часто встречающиеся вопросы мы подготовим ответы.

Задания по обществознанию уже есть в официальных аккаунтах регионального министерства образования и науки Самарской области. Перечень видеоуроков ежедневно пополняется. Также выпускники Самарской области присоединяются ко Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ»: в социальных сетях одиннадцатиклассники делятся со сверстниками лайфхаками, как они готовятся к единому государственному экзамену.

Справка:

Ссылки на аккаунты министерства образования и науки Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU