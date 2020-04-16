Больницы Самарской области получат новое оборудование

16 Апр 2020 2020-04-16T20:50:13+03:00

На эти цели из федерального бюджета выделят 1 222,0 млн. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Самарская городская больница № 6, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская областная детская инфекционная больница получат новое оборудование. На эти цели из федерального бюджета в Самарскую область поступят 1 222,0 млн. рублей. Деньги придут в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации на приобретение оборудования и подготовку подразделений медицинских учреждений в соответствии с требованиями.

Сейчас оборудование для обозначенных медицинских учреждений закупается, в том числе аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы пациентов и прочее медицинское оборудование. Кроме того в регионе продолжается мобилизация ресурсов для борьбы с COVID-19: проводится развертывание дополнительного коечного фонда. Усиление проходит в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

За счет средств федерального бюджета готовятся дополнительные койки, модернизируется систем кислородоснабжения и энергоснабжения, приобретаются источники бесперебойного питания, помещения оборудуют шлюзовой системой, устройство площадок для обеззараживания санитарного автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU