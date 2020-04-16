2020-04-16T20:50:13+03:00
Общество

Больницы Самарской области получат новое оборудование

Речь идет о медицинских учреждениях, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией
Евгения ВАСИНА
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На эти цели из федерального бюджета выделят 1 222,0 млн. рублей.На эти цели из федерального бюджета выделят 1 222,0 млн. рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская городская больница № 6, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская областная детская инфекционная больница получат новое оборудование. На эти цели из федерального бюджета в Самарскую область поступят 1 222,0 млн. рублей. Деньги придут в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации на приобретение оборудования и подготовку подразделений медицинских учреждений в соответствии с требованиями.

Сейчас оборудование для обозначенных медицинских учреждений закупается, в том числе аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы пациентов и прочее медицинское оборудование. Кроме того в регионе продолжается мобилизация ресурсов для борьбы с COVID-19: проводится развертывание дополнительного коечного фонда. Усиление проходит в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

За счет средств федерального бюджета готовятся дополнительные койки, модернизируется систем кислородоснабжения и энергоснабжения, приобретаются источники бесперебойного питания, помещения оборудуют шлюзовой системой, устройство площадок для обеззараживания санитарного автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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