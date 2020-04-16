2020-04-16T21:41:09+03:00
Общество

С 18 апреля автобусы пяти маршрутов будут следовать по измененной схеме

Все из-за перекрытия участка дороги на улице Ново-Вокзальной
Евгения ВАСИНА
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Автобусы вернутся на маршрут, как только закончится ремонтАвтобусы вернутся на маршрут, как только закончится ремонтФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 09:00 18 апреля автобусы нескольких маршрутов, а именно №№ 55, 96, 205, 272, 295, будут следовать по скорректированной схеме. Машину будут объезжать участок дороги по улице Ново-Вокзальная. Скорректировать маршрут общественного транспорта пришлось из-за проведения аварийных работ на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 600 мм в районе дома 130 на улице Ново-Вокзальная. Сответственно, восстановительные работы будут осуществляться на четной стороне проезжей части, с закрытием движения в направлении от Московского шоссе до улицы Фадеева.

Как сообщает городской департамент транспорта, автобусы будут ходить следующим образом:

- автобус № 55 – от 9 микрорайона по улицам XXII Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная; в обратном направлении – по обычному маршруту;

- автобусы №№ 96, 205, 272, 295 – поедут до кольца ул. XXII Партсъезда и Московского шоссе, далее – по улицам Фадеева, Ново-Вокзальная; в обратном направлении – по привычной схеме.

Так автобусы будут ходить до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Горожан просят при необходимости заблаговременно планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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