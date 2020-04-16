Навигация на Самарском гидроузле открылась на три дня раньше запланированного

16 Апр 2020 2020-04-16T21:55:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Благоприятная погода и полная техническая готовность Гидротехнического сооружения запустить навигацию на Самарском гидроузле досрочно.

Первые теплоходы прошли шлюзы 15 апреля, т.е. на три дня раньше, чем предусмотрено сроками госзадания.

- В 00:00 мск первые грузовые теплоходы "Набережные Челны" и "Ряжский" проследовали в камеру шлюза. Всего было прошлюзовано шесть единиц флота, приписанного АО "Порт Тольятти", - сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта. - При подготовке к навигации на гидроузле выполнен текущий ремонт металлоконструкций лестниц и площадок в шахте рабочего затвора номер 1 водозабора шлюза номер 22. Были произведены очистка и покраска металлоконструкций АРОВ шлюзов 23-24, напорной части шлюза 21, межпорогового пространства нижней головы шлюза 22 и другие работы.

В агентстве также отметили, что выполненный с высоким качеством текущий ремонт, позволили коллективу Самарского РГСиС досрочно открыть навигацию 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU