2020-04-17T00:32:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 17 апреля 2020 года: четыре новых заболевших, День копейки в чате

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 17 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самоизоляцию соблюдают не всеСамоизоляцию соблюдают не всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области появляются новые зараженные коронавирусом и эта проблема не обходит стороной автоград. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 17 апреля 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Тольятти на утро 17 апреля 2020 года увеличилось еще на 4 человек. Всего же в Самарской области +10 новых заболевших. Интересно, что четыре человека выявлены из круга тех, кто контактировал с зараженными ранее, а шесть человек нашли, проводя тесты среди тех, кто более пневмонией и ОРВИ.

Всего подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции.

Программа праздника

Программа праздника

Сейчас всех прибывающих на территорию региона активно проверяют. В Роспотребнадзоре рассказали, что на 15 апреля 2020 года досмотрено 231 рейс и более 41 тыс пассажиров.

В Тольятти следят за чистотой города 15 апреля в городе провели субботник по санитарной очистке городских территорий. Также в городе проводят дезинфекцию общественных пространств подъездов, лестничных клеток.

В Тольятти действует временный запрет на посещение кладбищ. Это связано с тем, что имеется риск распространения новой коронавирусной инфекции. Они будут закрыты и на религиозные праздники.

В Тольятти школьники и учителя адаптируются к дистанционному обучению, на второй неделе практически не было зарегистрировано организационных и технических сбоев.

19 апреля в Тольятти будут отмечать 50 лет со дня выпуска первого автомоблия Волжским автомобильным заводом. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. В программе видеотрансляция спектакля от театра "Колесо", челлендж "Передай копейку другу", викторины и виртуальная выставка.

"Оставайтесь дома для нас": самарские энергетики попросили горожан беречь себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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