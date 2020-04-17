Коронавирус в Тольятти, последние новости на 17 апреля 2020 года: четыре новых заболевших, День копейки в чате
В Самарской области появляются новые зараженные коронавирусом и эта проблема не обходит стороной автоград. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 17 апреля 2020 года.
Число заболевших коронавирусом в Тольятти на утро 17 апреля 2020 года увеличилось еще на 4 человек. Всего же в Самарской области +10 новых заболевших. Интересно, что четыре человека выявлены из круга тех, кто контактировал с зараженными ранее, а шесть человек нашли, проводя тесты среди тех, кто более пневмонией и ОРВИ.
Всего подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции.
Программа праздника
Сейчас всех прибывающих на территорию региона активно проверяют. В Роспотребнадзоре рассказали, что на 15 апреля 2020 года досмотрено 231 рейс и более 41 тыс пассажиров.
В Тольятти следят за чистотой города 15 апреля в городе провели субботник по санитарной очистке городских территорий. Также в городе проводят дезинфекцию общественных пространств подъездов, лестничных клеток.
В Тольятти действует временный запрет на посещение кладбищ. Это связано с тем, что имеется риск распространения новой коронавирусной инфекции. Они будут закрыты и на религиозные праздники.
В Тольятти школьники и учителя адаптируются к дистанционному обучению, на второй неделе практически не было зарегистрировано организационных и технических сбоев.
19 апреля в Тольятти будут отмечать 50 лет со дня выпуска первого автомоблия Волжским автомобильным заводом. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. В программе видеотрансляция спектакля от театра "Колесо", челлендж "Передай копейку другу", викторины и виртуальная выставка.
"Оставайтесь дома для нас": самарские энергетики попросили горожан беречь себя.
ИСТОЧНИК KP.RU