Грабил, угрожая ножом: в Самарской области опасный преступник получил тюремный срок

17 Апр 2020 2020-04-17T11:00:25+03:00

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В Самарской области осудили уроженца Чапаевска, который совершил серию преступлений в Большеглушицком районе региона. 21-летний парень в июне 2018 украл от магазина велосипед, который в дальнейшем продал, а деньги потратил на собственные нужды.

– А в декабре минувшего года молодой человек, будучи пьяным, рядом с одним из кафе сел в машину к незнакомому мужчине, начал угрожать ему ножом и требовать деньги. 30-летний водитель оказал грабителю сопротивление. Злоумышленник порезал ему кисти рук, после чего пытался скрыться, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Однако сделать этого не получилось. Подозреваемого задержали местные жители и передали полицейским. В дальнейшем дело дошло до суда. Вина парня была полностью доказана. Он получил тюремный срок. Ближайшие 5 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU