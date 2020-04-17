2020-04-17T11:00:25+03:00
Общество

Грабил, угрожая ножом: в Самарской области опасный преступник получил тюремный срок

Его вину удалось доказать сотрудникам правоохранительных органов
Владислав КИРСАНОВ
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21-летний житель области совершил серию преступлений21-летний житель области совершил серию преступленийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области осудили уроженца Чапаевска, который совершил серию преступлений в Большеглушицком районе региона. 21-летний парень в июне 2018 украл от магазина велосипед, который в дальнейшем продал, а деньги потратил на собственные нужды.

– А в декабре минувшего года молодой человек, будучи пьяным, рядом с одним из кафе сел в машину к незнакомому мужчине, начал угрожать ему ножом и требовать деньги. 30-летний водитель оказал грабителю сопротивление. Злоумышленник порезал ему кисти рук, после чего пытался скрыться, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Однако сделать этого не получилось. Подозреваемого задержали местные жители и передали полицейским. В дальнейшем дело дошло до суда. Вина парня была полностью доказана. Он получил тюремный срок. Ближайшие 5 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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